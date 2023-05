Véritable succès de la section « enfants » d’Apple TV+, Stillwater rempile (déjà) pour une troisième saison. Stillwater est une série d’animation pour enfants tirée du roman jeunesse Zen Shorts de Jon J Muth. La série se penche sur une fratrie (Karl, Addy et Michael) et leur voisin, un aimable panda du nom de Stillwater, qui à la particularité d’être d’une grande sagesse et de montrer un comportement zen en toute occasion (ou presque).

Réalisée avec soin, Stillwater a reçu un excellent accueil et a cumulé les prix et les récompenses : Meilleur Programme jeunesse aux Annie Awards 2021, Meilleur programme jeunesse aux Peabody Awards 2021, 4 trophées aux Daytime Emmy Awards, et à nouveau le prix du Meilleur programme jeunesse aux Annie Awards 2022. Bref, du tout bon, ce qui signifie que vous pouvez laisser sans risques vos petits bouts devant ce Stillwater mignon comme tout… A noter que la saison 3 n’a pas encore de date de sortie sur Apple TV+, mais la diffusion d’un trailer indique généralement que la disponibilité est pour bientôt.