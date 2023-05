L’heure n’est pas à la joie chez Foxconn. Le premier fournisseur d‘Apple et principal assembleur des iPhone et iPad a vu ses profits chuter de 56% sur le Q1 2023 soit 12,8 milliards de dollars taiwanais contre 29,4 milliards un an plus tôt. Le gadin est si violent qu’il a même pris de cours les analystes, qui s’attendaient à des bénéfices de 29,1 milliards de dollars taiwanais sur la période !

La société a attribué cette baisse plus que significative à une décote de 17,3 milliards de dollars liée à une participation de 34% dans la société japonaise d’électronique Sharp Corp. en d’autres termes, Foxconn a joué aux boursicoteur, et a lourdement perdu, ainsi que l’a confirmé Liu Young, président de Foxconn, lors de la traditionnelle séance de conf call : « À l’avenir, nous travaillerons plus dur sur la gestion de nos activités d’investissement ».

Forcément dans ce contexte, Foxconn anticipe une baisse de son chiffre d’affaires lors du Q2 en cours, mais évidemment pas dans les proportions de ce Q1 catastrophique.