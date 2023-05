Enième adaptation mobile de l’univers du Seigneur des Anneaux, LoTR: Héros de la Terre du Milieu (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ne prétend pas autre chose qu’offrir aux joueurs des batailles en PvP et PvE (et un mode story tout de même) dans le célèbre lore créé par Tolkien. On retrouve ici tous les composants du genre, et forcément, avec une bonne dose de monétisations à outrance. Le joueur pourra ainsi débloquer des héros de LoTR, comme Frodo Baggins, Elrond ou Gandalf (entre autres) et mener des combats au tour par tour (pas trop compliqués les combats) contre les créatures qui peuplent la Terre du Milieu (Orcs, Gobelins, etc.).





Chaque personnage contrôlé à ses propres caractéristiques et son propre arbre d’évolution (petit l’arbre) et l’on nous promet même la rencontre de factions inédites. Il sera aussi possible d’affronter des équipes de héros rivales (PvP), ou au contraire de collaborer avec ces dernières pour venir à bout des ennemis les plus coriaces. Bon point, la réalisation générale est de bon niveau pour un mobile, avec des modèles 3D et une DA globalement respectueuse de l’univers de Tolkien.