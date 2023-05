La série thriller City On Fire débarque aujourd’hui dans Apple TV+. « Une étudiante (Samantha, Ndlr) se fait tirer dessus à Central Par le 4 juillet 2003. L’enquête établit un lien entre une série de mystérieux incendies, la scène musicale du centre-ville et une riche famille d’agent immobiliers des quartiers riches qui croule sous les secrets. » Voilà pour le pitch. Le castin de City On fire est composé de Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman, Xavier Clyde, Max Milner, Alexandra Doke, Omid Abtahi, Kathleen Munroe, John Cameron Mitchell, Geoff Pierson et Beth Malone. Les trois premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV+.

L’autre sortie du jour, c’est Still, le documentaire sur la vie incroyable de Michael J. Fox, l’éternel Marty Mc Fly de la trilogie Retour vers le Futur. L’acteur star, qui se bat depuis des décennies contre la maladie de Parkinson, se confie ici avec une sincérité qui force toujours autant l’admiration. Le documentaire trace donc la vie mouvementée de cet acteur ultra dynamique qui a atteint la célébrité à la vitesse d’une comète, d’abord grâce à une sitcom ultra populaire puis par la suite dans la trilogie culte de Zemeckis. « Intime et réalisé avec un accès sans précédent à l’acteur et à sa famille, le documentaire fait la chronique des triomphes et des difficultés personnelles et professionnelles, et explore ce qui se passe lorsqu’un optimiste incurable affronte une maladie incurable. » Ce sera sans doute à ne pas manquer.