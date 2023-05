Epic a beau mener bataille juridique contre l‘App Store et la commission prélevée sur les apps/in-apps, le créateur de Fortnite n’ostracise pas pour autant l’écosystème d’Apple. Le moteur de rendu Unreal Engine, joyau logiciel d’Epic permettant de créer des jeux au rendu photoréaliste, est désormais compatible avec les puces Apple Silicon M1 et M2 dans sa version 5.2. Cela signifie que les calculs de rendu sous l’Unreal Editor profiteront à plein de la puissance des processeurs d’Apple. Jusqu’ici, il affalait en passer l’émulation sous Rosetta 2, ce qui évidemment pesait lourdement sur les temps de rendu et les performances globales (et sur l’autonomie des MacBook).

Et comme une bonne nouvelle arrive rarement seule, Epic annonce aussi que l’outil de production et d’étalonnage ICVFX Editor arrive bientôt sur iPad. La disponibilité d’outils processionnels pour les appareils Apple est évidemment une très bonne nouvelle pour l’écosystème iOS et macOS, d’autant plus que le Mac a longtemps souffert de se mise à l’écart du monde pro (y compris dans le secteur de la création) durant les années noires des puces Motorola.