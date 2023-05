Considérée comme l’une des meilleurs manettes actuelles pour mobile, la Backbone One était jusqu’à maintenant uniquement disponible aux Etats-Unis. Bonne nouvelle donc, Backbone annonce que son accessoire sera disponible le 15 juin prochain en France, au prix fort de 120 euros.

La Backbone est une manette traditionnelle avec ses deux sticks analogiques, son port jack 3,5 mm, une croix directionnelle, 4 boutons et 4 gâchettes (ce qui devrait garantir une excellente compatibilité avec les jeux PS5 ou Xbox Series). Et n’oublions pas le port Lightning, qui pourrait tout de même poser problème avec les prochains modèles d’iPhone 15 Pro équipés en USB-C (gageons qu’il suffira d’un petit adaptateur pour tout arranger). Il sera même possible d’activer le chat vocal ou de capturer une séquence vidéo de la partie en cours.

Cette manette semble donc Idéale pour les joueurs adeptes d’xCloud, d’Apple Arcade ou du PS Remote Play. La Backbone One sera aussi disponible à la vente dans une version PlayStation disposant de boutons avec les icones PlayStation bien connus ( Triangle, Croix, Rond et Carré). Le plus beau pour la fin : il est en fait déjà possible de commander cette manette en France, hors du canal officiel de Backbone donc ! La manette Backbone One est ainsi disponible à la vente sur Amazon, et au même tarif que celui annoncé pour le modèle qui sera officiellement en vente le 15 juin.