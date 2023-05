Apple annonce la disponibilité des SOS d’urgence par satellite pour les iPhone 14 dans deux nouveaux pays, à savoir l’Australie et la Nouvelle-Zélande. C’est disponible dès aujourd’hui.

« Le gouvernement Albanese se félicite du lancement de cette capacité de sécurité innovante. Les Australiens savent parfaitement qu’il est important de rester connectés dans les zones régionales, rurales et reculées, en particulier lorsqu’ils ont besoin de services d’urgence. La possibilité de contacter Triple Zero avec les SOS d’urgence par satellite lorsqu’il n’y a pas de couverture mobile est un moyen efficace de maintenir les Australiens en contact en cas d’urgence », a déclaré Michelle Rowland, députée et ministre des Communications en Australie. « Cela aidera grandement les services d’urgence à réagir, à protéger et, en fin de compte, à mettre les personnes à l’abri du danger. Les Australiens sont encouragés à se familiariser avec cette fonction et à vérifier si leur appareil la prend en charge », a-t-elle ajouté.

Plusieurs pays ont déjà le droit à cette fonctionnalité. On retrouve l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Irlande, le Royaume‑Uni, l’Autriche, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays‑Bas et le Portugal. Et aujourd’hui, c’est au tour de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Apple fait savoir que le service est gratuit pendant deux ans (c’est le cas dans tous les pays où c’est disponible). Ce sera payant ensuite, mais il n’y a pas encore d’informations sur le tarif.

Fonctionnement du service

La fonction permet d’envoyer un message aux services d’urgence en l’absence de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi. Le service met les utilisateurs en relation avec des centres relais où travaillent des spécialistes des urgences formés par Apple qui préviendront les centres d’appels d’urgence, ou autres services d’assistance, afin de leur fournir l’aide dont ils ont besoin.

Lorsqu’un utilisateur ne parvient pas à contacter les services d’urgence parce qu’il n’a pas de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi, le service SOS d’urgence par satellite affiche une interface simple lui permettant de contacter les secours via une connexion par satellite. L’écran affiche alors quelques questions essentielles dont les réponses sont transmises aux secours en complément du message initial, pour les aider à rapidement évaluer la situation et le localiser. Apple a collaboré avec des experts afin de mettre au point des questions et des protocoles standards visant à identifier les raisons les plus fréquentes de contacter les services d’urgence.

Une fois le questionnaire complété, l’interface indique à l’utilisateur comment orienter son iPhone pour se connecter à un satellite et envoyer son message initial. Ce dernier comporte les réponses aux questions qui lui ont été posées, sa position et son altitude, le niveau de batterie de son iPhone et sa fiche médicale, si celle-ci a été configurée au préalable. Le questionnaire et les messages de suivi sont directement transmis par satellite à des centres relais où travaillent des spécialistes formés par Apple qui préviendront les secours pour lui. Une retranscription peut également être partagée avec les contacts d’urgence de l’utilisateur, afin de les tenir informés.