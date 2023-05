L’éditeur Playdigious a huit ans et toutes ses dents, et dans ce cas précis ce n’est pas lui qui reçoit le cadeau… mais qui en donne ! A l’occasion donc de cette date anniversaire (en fait précisément ce mardi 16 mai), Playdigious a décidé de faire de grosses promos sur son prestigieux catalogue, et quand on dit « prestigieux », ce n’est vraiment pas une simple façon de parler. Ainsi, le roguelite Dead Cells, le jeu de baston-arcade Streets of Rage 4 et le jeu de gestion-stratégie Northgard auront droit dès demain à une belle remise de 30% sur leur tarif habituel. Sachant que tous ces jeux approchent les 10 euros de tarif, la promo est vraiment appréciable.

Les DLCs de Streets of Rage seront en outre proposés avec une remise de 50% et les DLC des deux autres titres seront 30% moins chers. Cerise sur le pixel, le puzzle-game The Almost Gone sera lui aussi en très grosse promo, de -90%, et ce sur tous les supports (iOS bien sûr, mais aussi Android, Switch et Steam) ! L’opération promo de Playdigious démarrera demain 16 mai et se finira le 23 mai prochain (ne cliquez pas sur les liens aujourd’hui donc). A noter enfin que Dead Cells+ est aussi disponible dans le service par abonnement Apple Arcade.