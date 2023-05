Disponible sur Pc depuis plus d’un an, Time Master s’apprête à manipuler le temps sur nos iPhone. Ce charmant puzzle game des studio MorpheusZ et Crescent Moon Games propose un gameplay particulièrement original. Le jeu est en effet une sorte de casse-tête en vue isométrique dans lequel le personnage dirigé par le joueur peut effectuer un certain nombre d’actions… des actions que l’on peut remonter dans le temps grâce à un clone du personnage (qui vient en quelque sorte en « soutien » lors de certains passages). Pour le dire encore autrement – oui, c’est plus simple à faire comprendre visuellement que dans un texte – le personnage « fantôme » du passé effectue de nouveau l’action que le joueur vient de terminer, ce qui permet au personnage « du présent » de passer certains obstacles.

Conceptuellement assez brillant, Time Master sera donc forcément une bonne pioche sur iOS, où les sorties de jeux vraiment intéressants se font nettement plus rares depuis quelques temps. Time Master sera disponible dans l’App Store demain 17 mai au prix très raisonnable de 3,99 euros. Le jeu peut être précommandé à cette adresse.