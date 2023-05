Dominant sur de nombreux marchés, l‘iPhone reste à la traine en Asie du sud-est (qui regroupe les pays suivants : Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Philippines et Malaisie). Si l’on en croit les chiffres de Counterpoint, Apple est pourtant le seul fabricant de mobiles dont les ventes ont progressé sur cette région du monde : sur le Q1 2023, les ventes d’iPhone ont ainsi augmenté de 18%, alors dans le même temps les ventes de realme baissaient de 5%, celles de Xiaomi chutaient de 13%, idem pour Vivo (-26%); Oppo (-10%) ainsi que le leader Samsung (-16%).

Counterpoint note également que « le Vietnam est un marché d’iPhone en pleine croissance. La demande pour les ‘iPhone séries 13 et 14 était particulièrement bonne au premier trimestre 2023. L’Indonésie a également connu une croissance des livraisons d’iPhone. ». Malgré cette embellie sur des marchés en pleine croissance économique (et où émerge une nouvelle classe moyenne), Apple reste à la porte du top 5 de la région du sud-est asiatique, et au des tarifs particulièrement élevés des nouvelles générations d’iPhone, cette situation ne devrait pas changer de sitôt.