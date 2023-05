L’Inde appuie de nouveau sur l’accélérateur pour pousser les entreprises étrangères à produire sur son sol. Le gouvernement de Narendra Modi a en effet décidé de lancer un nouveau plan d’incitation financière à hauteur de 2 milliards de dollars, un gros « cadeau » qui s’adresse exclusivement aux entreprises qui feront fabriquer leurs produits dans le pays. Cette nouvelle manne intéressera sans doute au premier chef Foxconn, Pegatron ou Wistron, soit trois des principaux fournisseurs d’Apple en Inde. Pour rappel, la firme de Cupertino a prévu de délocaliser massivement une grande partie de sa supply chain actuellement basée en Chine. D’ici 5 ans, 40% de la supply chain des iPhone, iPad et autres iDevices devrait être localisée en Inde ou au Vietnam.

Si Apple sera sans doute le grand gagnant de ces nouvelles mesures, il ne sera toutefois pas le seul : Dell Technologies Inc., HP Inc. ou bien encore Asustek Computer Inc disposent aussi d’usines en Inde, et pourraient bien se décider à augmenter leur capacité de production … au détriment encore une fois de la Chine.