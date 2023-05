L’Apple TV 4K de 2022 débarque sur le refurb, signifiant qu’Apple met en vente des modèles reconditionnés. Cela concerne plusieurs pays comme les États-Unis et le Canada en Amérique du Nord. Il y a aussi quelques pays européens, comme l’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. La France n’est pas encore concernée, mais cela ne devrait pas tarder.

En Allemagne par exemple, le prix d’une Apple TV 4K de 2022 reconditionnée est de 139€ pour le modèle Wi-Fi avec 64 Go de stockage. En comparaison, un modèle neuf coûte 169€. La remise est donc de 30€ (-17,75%). En ce qui concerne le modèle Wi-Fi + Ethernet avec 128 Go de stockage, le prix est de 159€. Là encore, la remise est de l’ordre de 30€ (-15,87%).

L’Apple TV 4K de troisième génération dispose de la puce A15 (la même que les iPhone 13 et iPhone 14 non-Pro), de la prise en charge du HDR10+, d’un design plus fin et plus léger, d’une hausse de la quantité de RAM et plus encore. La télécommande abandonne le port Lightning, remplacé par un port USB-C. D’ailleurs, un câble USB-C n’est pas présent dans la boîte, assurez donc d’en avoir un.

Le refurb français ne liste pas encore l’Apple TV 4K qui a vu le jour en octobre 2022, mais cela ne devrait pas tarder.