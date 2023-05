On a bien failli le louper : High Desert, série en huit épisodes avec Patricia Arquette en vedette, fait ses débuts sur Apple TV+. Cette série de comédie conçue par Jay Roach nous raconte l’histoire de Peggy (Patricia Arquette), une toxicomane un brin déjantée qui se décide de prendre un nouveau départ après la mort de sa mère avec qui elle vivait dans la petite ville désertique de Yucca Valley (Californie). Ce changement de vie est plutôt radical puisque Peggy choisit de devenir (non sans mal) détective privé ! Apple nous gratifie de la séquence d’ouverture du premier épisode pour la sortie de sa série :



Outre Patricia Arquette, le casting comprend Matt Dillon (qui ne semble pas vieillir), Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters, Rupert Friend ainsi que Keir O’Donnell. Trois showrunners sont en charge de la série, soit Nancy Fichman, Katie Ford et Jennifer Hoppe. On notera enfin que Patricia Aquette est aussi productrice exécutive sur la série série, et que la production est assurée par Red Hour Films, qui n’est autre que la boite de prod de Ben Stiller (qui est déjà producteur et concepteur de la série Severance pour Apple TV+). Les trois premiers épisodes de High Desert sont disponibles sur Apple TV+, et les épisodes suivants seront diffusés chaque mercredi.