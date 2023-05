Samsung est le principal fournisseur de dalles OLED pour l’iPhone et l‘iPad, et devrait assurer une place centrale dans la supply chain du Reality Pro, le premier casque de réalité mixte d’Apple. Cette situation ne conviendrait pas vraiment à Apple si l’on en croit les bonnes sources de Nikkei Asia: la firme de Cupertino souhaiterait en effet concevoir sa propre technologie d’écran microLED, au point d’investir près d’un milliard de dollars dans la R&D autour de cette technologie d’affichage.

L’Apple Watch Ultra hériterait des premiers écrans microLED conçus et développés par Apple

Apple prévoit ainsi de fabriquer les minuscules puces microLED directement sur des wafers et s’associera pour ce faire à ams-Osram pour les composants microLED, LG Display pour les substrats et TSMC pour les wafers de 12 pouces. Et parce que le culte du secret est toujours de mise, ce nouveau processus de fabrication de panneaux microLED serait testé dans des labos-usines de R&D tenus au secret par Apple et planqués dans le district de Longtan, au nord de Taïwan.

Etant donné les coûts inhérents à la production de microLED, Apple aurait prévu de réserver ses premiers écrans microLED à une prochaine génération d’Apple Watch Ultra, l’objectif final étant d’équiper les iPhone avec ces mêmes dalles (ce qui serait bien entendu un énorme coup dur pour Samsung). Pour rappel, les avantages des écrans microLED (par rapport à l’OLED) sont un meilleur contraste, une luminosité maximale supérieure, ainsi qu’une consommation moindre.