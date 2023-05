En plus de proposer iOS 16.5 sur iPhone et iPadOS 16.5 sur iPad, Apple rend disponible macOS 13.4 en version finale sur Mac. La mise à jour arrive après quelques bêtas et trois release candidates qui ont été proposées aux développeurs et testeurs publics au fil des semaines.

Voici les changements de macOS 13.4 :

Le flux Sports dans la barre latérale d’Apple News permet d’accéder facilement aux articles, aux scores, aux classements et plus encore, pour les équipes et les ligues que vous suivez.

Les cartes de score et d’horaire My Sports dans Apple News vous permettent d’accéder directement aux pages des matchs où vous pouvez trouver des détails supplémentaires sur des matchs spécifiques.

Résolution d’un problème où le déverrouillage automatique avec l’Apple Watch ne vous connecte pas à votre Mac.

Résout un problème de Bluetooth où les claviers se connectent lentement au Mac après un redémarrage

Résolution d’un problème de VoiceOver concernant la navigation vers des points de repère sur des pages Web.

Corrige un problème de réinitialisation ou de non-synchronisation des réglages de Temps d’écran sur tous les appareils.

Le téléchargement de macOS 13.4 s’effectue en se rendant dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Le poids peut varier selon votre modèle de Mac.