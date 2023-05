Apple propose aujourd’hui la version finale de tvOS 16.5 sur l’Apple TV. Il y a eu plusieurs bêtas et une release candidate au fil des semaines, à chaque à disposition des développeurs et testeurs publics.

La nouveauté de tvOS 16.5 est la fonction multi-vues/multiplex qui permet d’avoir l’affichage de quatre flux vidéo pour le sport. Dans le cas d’Apple, il s’agit du football en Amérique du Nord (Major League Soccer/MLS) et le baseball (MLB).

Voici ce qu’indique Apple :

Grâce à cette nouvelle expérience multi-vues entièrement personnalisable dans l’app Apple TV sur l’Apple TV 4K, les utilisateurs peuvent voir les matchs en direct disponibles s’afficher en bas de leur écran, choisir ceux qu’ils souhaitent regarder et basculer entre plusieurs options de mise en page. Les fans peuvent également choisir d’afficher un match de manière plus visible ou de regarder deux à quatre matchs en écran partagé. Les utilisateurs peuvent également contrôler les préférences audio, y compris le flux radio local pour le MLS Season Pass, et la radio locale et à l’extérieur pour le Friday Night Baseball. Si un utilisateur souhaite arrêter de regarder le multiplex, il peut rapidement passer en plein écran d’un simple clic.