En plus d’iOS 16.5, Apple rend disponible iOS 15.7.6 au téléchargement. Cette version concerne les iPhone et iPad qui ne peuvent pas installer iOS 16.

Sans surprise, iOS 15.7.6 ne propose pas de nouveauté, mais elle reste importante parce qu’elle vient boucher 17 failles de sécurité. Pour iOS 16.5, on retrouve 39 failles corrigées.

Il y a deux failles qui sortent du lot avec iOS 15.7.6 parce qu’elles sont déjà exploitées par des hackers ; on les retrouve aussi dans iOS 16.5. Avec la première faille (CVE-2023-28204), le traitement du contenu Web peut divulguer des informations sensibles. Une lecture hors limites a été corrigée grâce à une meilleure validation des entrées. Avec la deuxième (CVE-2023-32373), le traitement d’un contenu Web malveillant peut entraîner l’exécution d’un code arbitraire. Apple a corrigé le tir avec une meilleure gestion de la mémoire.

Pour mettre à jour votre appareil, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. iOS 15.7.6 est disponible pour les iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone SE, iPad Air 2 et iPad mini 4.

Du côté du Mac, Apple propose macOS 11.7.7 pour les utilisateurs sous Big Sur et macOS 12.6.6 pour ceux sous Monterey. La première bouche 25 failles de sécurité, là où la seconde en corrige 29. Il est donc fortement conseillé d’installer les mises à jour.