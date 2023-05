Apple dévoilera très probablement le 5 juin prochain son premier casque de réalité mixte, le Reality Pro. Si l’on sait déjà tout ou presque des spécifications très haut de gamme de ce casque, si l’on a aussi une petit idée de son interface et des services qui seront proposés, et si encore le prix final ne fait plus trop de mystère (aux alentours des 3000 dollars), les analystes se perdent encore en conjectures concernant le coût de production de l’appareil, et donc in fine de la marge ou de l’absence de marge d’Apple.

Un rapport de Minsheng Electronics suggère que le coût total de fabrication du Reality Pro avoisinerait les 1400 – 1600 dollars (ce qui est énorme). Une fois retirés le coût du marketing et les dépenses R&D pour la conception du casque, il ne resterait au final que quelques centaines de dollars de marge pour Apple. Minsheng Electronics croit aussi savoir qu’Apple aurait prévu de fabriquer 400 000 Reality Pro d’ici la fin de l’année 2023. Wellsenn XR estime de son côté que le coût de production sera plutôt de 1509 dollars (c’est précis !), tandis que deux sources bien informées (du moins on l’espère) tablent sur un coût de fabrication entre 1209 et 1300 dollars, ce qui laisserait une vraie marge à Apple. Les sources du site Apple Insider partent du même « bas de la fourchette », soit 1209 dollars, mais grimpent jusqu’à 1509 dollars. D’autres encore se montrent plus gourmands et affirment que le Reality Pro coûtera pas moins de 2000 dollars à produire, ce qui laisserait de toutes petites miettes à Apple (après retrait des coûts marketing et de la R&D).

Tout ce que l’on sait donc, ou que l’on croit savoir, est que le reality Pro coûtera vraiment très cher à produire, ce qui n’étonnera pas vraiment pour un casque équipé de deux dalles micro OLED 4K avec fov 120° et lentilles pancake, de 14 capteurs/caméras (dont un LiDAR et deux caméras 4K couleurs pour le passthrough AR), et d’un bi-processeur Apple Silicon custom équivalent en puissance au M2.