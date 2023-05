Apple a proposé aujourd’hui la première bêta d’iOS 16.6 au téléchargement. Sans surprise, il n’y a pas de nouveauté particulière, à l’exception d’une : la vérification de la clé de contact iMessage.

Une option pour la vérification de la clé de contact iMessage est présente dans l’application Réglages, mais son activation ne fait rien de particulier. Il faudra probablement attendre d’autres bêtas pour avoir davantage de réglages et surtout un système fonctionnel. Ou bien, Apple attendra la version finale pour tout activer d’un coup.

Avec la vérification de la clé de contact d’iMessage, les utilisateurs peuvent s’assurer qu’ils ne communiquent qu’avec les personnes qu’ils souhaitent. Apple a reconnu l’année dernière que ce système est surtout intéressant pour les personnes qui font face à des menaces numériques extraordinaires. La société évoquait les journalistes, les militants des droits de l’homme et les membres du gouvernement.

Comment ça fonctionne ? Une vérification a lieu régulièrement pour s’assurer que la personne avec qui vous êtes en contact est bel et bien la personne voulue, et non une personne malveillante cherchant à s’inviter, lire les messages et plus. Lors d’une conversation entre au moins deux personnes ayant activé la vérification de la clé de contact iMessage, Apple enverra une notification si les serveurs sont compromis et qu’une conversation est vulnérable à une intrusion.

Et pour une sécurité encore plus élevée, les utilisateurs de la fonction de vérification de la clé de contact iMessage peuvent comparer un code de vérification du contact sur FaceTime ou par le biais d’un autre appel sécurisé.

Apple avait annoncé que la vérification de la clé de contact iMessage serait disponible dans le courant de 2023, sans donner une date de précise. Ce sera visiblement disponible dans quelques semaines pour tout le monde, lorsque l’on aura la version finale d’iOS 16.6.