Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 1 (build 20G5026e) d’iOS 16.6 sur iPhone et d’iPadOS 16.6 sur iPad. Elle débarque 24 heures après la version finale d’iOS 16.5 et concerne pour l’instant les développeurs. Les testeurs publics l’auront bientôt.

Il n’y a pour l’instant aucune information concernant les éventuelles nouveautés à retrouver dans iOS 16.6. Il faudra installer la bêta pour découvrir ce qu’elle cache.

C’est fort possible que la mise à jour ne propose pas grand-chose et se focalise sur les améliorations diverses et variées, notamment pour corriger des bugs. iOS 16.5 a été une version assez légère au niveau des nouveautés, on peut donc se douter que ce sera un scénario similaire pour la mise à jour suivante. Surtout qu’iOS 17 verra le jour pour la première fois le 5 juin prochain. Et pour le coup, cette version aura le droit à des nouveautés.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 1 d’iOS 16.6.

Dans le même temps, Apple propose la première bêta pour macOS 13.6 (build 22G5027e) sur Mac, watchOS 9.6 sur Apple Watch et tvOS 16.6 (build 20M5527e) sur Apple TV. Là encore, il n’y a pas de détail concernant les nouveautés.

Apple ne dit pas encore quand les versions finales seront disponibles pour le public. Il n’y a pas non d’information concernant le nombre de bêtas à venir.