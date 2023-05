La mini-série Planète Préhistorique 2 lâche de nouveau ses dinos sur le service par abonnement d‘Apple. Les 5 épisodes de cette docu-fiction seront diffusés chaque jour de cette semaine sur Apple TV+ jusqu’au vendredi 26 mai. La grande force de ce programme conçu par Jon Favreau et produit par le tandem Apple Studios – BBC, c’est bien sûr l’ultra réalisme des dinosaures 3D, les bestioles géantes étant parfaitement incrustées dans de véritables décors naturels. De Plus, ces dinosaures 3D ont une apparence qui tient compte des toutes dernières avancées en paléontologie.



Le premier épisode, Les Iles, nous dévoile le mode de vie du géant des airs hatzegopterix et notamment la complexité de ses parades nuptiales. On embrayera demain avec l’épisode Les Badlands, puis Les Marécages ce mercredi, Les Océans le jeudi et enfin Amérique du Nord le vendredi 26 mai (avec le terrible T-Rex). A noter que cette saison, tout comme la première, sera diffusée en simultanée sur la chaine de la BBC. Nous ne saurons trop vous conseiller d’y jeter un œil curieux et assoiffé de connaissances…