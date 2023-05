C’est une nouvelle « affaire » qui démontre les méfaits des microtransactions dans les jeux vidéo et qui pointe aussi la nécessaire responsabilisation des parents face aux outils numériques. Georgina Munday, une habitante de Dyserth dans le Denbighshire (Royaume-Uni) avait laissé son enfant autiste de 10 ans jouer avec son iPad durant une longue période. Quelle ne fut pas la surprise de cette maman de découvrir que son bambin avait dépensé pas moins de 2500 livres (3115 dollars) dans Roblox (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un jeu bac à sable malheureusement blindé de microtransactions en tous genres.

Sur le coup, Georgina Munday était convaincue que son iPad et son compte iTunes avait été piraté, mais s’est bien vite rendue compte qu’il s’agissait uniquement des achats réalisés par l’enfant sur un seul jeu. Des centaines de petits achats in-apps avaient été effectués via l’application, qui au final se cumulaient pour dépasser les 3000 dollars ! Contacté à ce sujet, Apple a refusé d’effectuer un remboursement, et la réponse a été la même concernant la banque qui gère le compte de la maman. « J’ai téléphoné à Tesco Bank et ils ont dit, parce que c’était ma fille, qu’ils ne pouvaient rien y faire », a déclaré Minday. « J’ai donc réessayé avec Apple – et ils m’ont juste lu leurs termes et conditions. » La banque a fini par changer sa position et engagé une procédure de remboursement… après avoir été contactée par la BBC au sujet de cette affaire.

En revanche, Apple est resté ferme sur son refus tout en rappelant que l’App Store dispose de tous les outils nécessaires pour éviter ce type d’incident. L’éditeur de Roblox a aussi rappelé de son côté « sa politique solide pour traiter les demandes de remboursement lorsqu’il peut y avoir eu des paiements non autorisés à partir du compte d’une personne. » Les parents ont également accès à des contrôles parentaux via l’app qui permettent de limiter les dépenses et émettent des notifications de dépenses pour « une visibilité accrue ».