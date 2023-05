Le premier casque de réalité mixte d’Apple, le Reality Pro (nom probable mais pas officiel) sera présenté le 5 juin prochain en ouverture de la WWDC 2023. Apple a pensé son casque sans concessions, disruptif même, au point que Johny Shrouji, le patron des puces chez Apple, le considèrerait plus comme un projet scientifique que comme un produit commercial à destination du grand public. Tim Cook, Mike Rockwell, Dan Ricco et Jeff Williams seraient les plus fervent défenseurs du projet, tandis que Shrouji et Craig Federighi (le SVP du logiciel) resteraient plutôt sceptiques sur ses chances de succès.

Mais au fait, à quoi pourrait bien ressembler ce casque ? Car après tout, le design d’un produit est sacré chez Apple, et compte pour une bonne part dans sa popularité. Le designer Karim Bennani Meziane a réalisé un concept de Reality Pro qui s’inspire des précédentes fuites sur l’appareil, et le résultat est sans conteste très crédible et bien dans l' »esprit Apple ».

Pas de sangle mais un joli bandeau ajustable similaire à celui des AirPods Max, un châssis renforcé en fibre de carbone, 9 caméras 4K, 5 LiDAR et 3 microphones, 2 écrans 4,5 K, une molette « façon Apple Watch » pour basculer de la vue AR (passthrough) à la vue VR. Le design du casque est ici presqu’aussi impressionnant que les specifications avancées, mais après tout, il faudra vraiment qu’Apple tape très fort sur la table (et sur nos rétines) pour justifier un tarif de base avoisinant les 3000 dollars (et encore plus en euros).