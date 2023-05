Elegant jeu de puzzle et de rythme, Rythmos (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), passe du PC à nos iPhone. Le monde de Rytmos est divisé en 7 systèmes solaires qui sont chacun basés sur un certain style de musique. Dans chaque système solaire il y a 3 planètes, et chaque planète (en forme de cube !) est focalisée sur un type bien spécifique d’instrument. Les planètes ont 6 faces différentes, et sur chaque face se trouve un puzzle à résoudre. Après chaque résolution de puzzle, le joueur dispose d’un nouveau son. Ces sons débloqués se rajoutent au fur et à mesure à la musique environnante et créent in fine un morceau de musique complet. Un game design particulièrement soigné donc…



Bénéficiant d’une superbe DA et d’une bande sonore extrêmement travaillée (et très « chill » dans le style), Rythmos est un très joli titre indé qui ne fera pas tâche dans votre ludothèque mobile. A conseiller à tous les amateurs d’expériences vidéoludiques musicales et surtout originales.