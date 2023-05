L’iPhone serait-il un indicateur de la progression (ou de la régression) de la classe moyenne dans un pays ? Si l’on en croit un nouveau rapport de Counterpoint, Apple doublé sa part de marché en Colombie… en un an à peine, au point de dépasser Motorola et de se positionner à la quatrième place des plus gros fabricants dans le pays ! La part de l’iPhone passe ainsi de 3% de Pdm à 6% tandis que dans le même temps la part de Motorola chute de 12% à 5% de Pdm.

Certes, Apple est encore loin des 10% d’Oppo, des 16% de Xiaomi ou des 40% de Samsung, mais le californien est parvenu en quelques années à rentrer dans le top 10 puis à se glisser dans le top 5, alors même que la Colombie reste encore le royaume du mobile low cost, à l’instar d’autres pays aux revenus moyens très… moyens. La croissance rapide des ventes d’iPhone en Colombie serait due en partie au report des ventes d’iPhone 14 sur le Q1 suite aux difficultés de livraison du Q4 (à cause des évènements de Zhengzhou). A noter enfin que l’iPhone 11 est le modèle d’iPhone le plus vendu en Colombie.