L’iPhone n’est pas vraiment à la fête dans les pays d’Amérique Latine. Et pourtant, petit à petit, le précieux d’Apple se fait une place de plus en plus imposante. Crédité d’à peine 2% de parts de marché sur le Q3 2022, l’iPhone a explosé toutes les prévisions lors du Q3 2023, la Pdm atteignant cette fois 5% ce qui correspond à une croissance de 114% sur la période ! La progression d’Apple est d’autant plus intéressante que dans le même temps, le marché colombien du mobile a chuté de 13%, avec notamment de grosses baisses des ventes pour les trois leaders du secteur, c’est à dire Samsung (qui passe de 43 à 29% de Pdm soit un gadin de -41% !), Xiaomi (de 23 à 21% de Pdm et une chute de -19%) et Motorola (qui gagne 1 point de Pdm malgré une baisse des ventes de 6%).

Apple se rapproche aussi un peu plus d’Oppo, qui progresse tout de même de 92% sur la période concernée. La catégorie des « autres » fabricants, qui regroupe surtout des appareils à très bas prix, passe quant à elle de 18 à 24% de Pdm. La bonne forme de l’iPhone en Colombie est raccord avec un précédent rapport de Counterpoint, qui indiquait déjà que l’iPhone avait largement progressé dans les pays de la zone LATAM (Amérique latine).