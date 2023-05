Apple annonce aujourd’hui avoir signé avec un accord Broadcom qui concerne la 5G et qui est de l’ordre de plusieurs milliards de dollars. L’accord est valable sur plusieurs années et va concerner la production de composants aux États-Unis.

Gros accord entre Apple et Broadcom autour des composants 5G

Dans le cadre de cette collaboration, Broadcom développera des composants de radiofréquence 5G — notamment des filtres FBAR — et des composants de connectivité sans fil de pointe. Les filtres FBAR seront conçus et fabriqués dans plusieurs centres de fabrication et de technologie américains, notamment à Fort Collins dans le Colorado, où Broadcom possède une installation importante.

« Nous sommes ravis de prendre des engagements qui exploitent l’ingéniosité, la créativité et l’esprit d’innovation de l’industrie américaine », a déclaré Tim Cook, le patron d’Apple. « Tous les produits Apple dépendent de technologies conçues et fabriquées ici, aux États-Unis, et nous continuerons à renforcer nos investissements dans l’économie américaine parce que nous avons une foi inébranlable dans l’avenir de l’Amérique ».

Apple assure contribuer à ce jour à plus de 1 100 emplois dans l’usine de fabrication de filtres FBAR de Broadcom à Fort Collins, et le partenariat permettra à Broadcom de continuer à investir dans des projets d’automatisation critiques et dans l’amélioration des compétences des techniciens et des ingénieurs. Apple ajoute soutenir plus de 2,7 millions d’emplois aux États-Unis par le biais d’emplois directs, d’emplois de développeurs d’applications iOS et de dépenses avec plus de 9 000 fournisseurs et fabricants américains de toutes tailles dans les 50 États et dans des dizaines de secteurs.

Dans la foulée, Apple déclare que la 5G façonne l’avenir de l’électronique grand public de nouvelle génération. La société indique dépenser des dizaines de milliards de dollars pour développer ce domaine aux États-Unis.

Tout a commencé en 2021

Apple précise que cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’annonce faite par la société en 2021 d’investir 430 milliards de dollars dans l’économie américaine sur une période de cinq ans. En l’état actuel des choses, Apple affirme être en bonne voie pour atteindre son objectif grâce à des dépenses directes avec des fournisseurs américains, des investissements dans des data centers et d’autres dépenses nationales.