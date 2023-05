Les applications Final Cut Pro et Logic Pro sont désormais disponibles au téléchargement sur iPad. Apple a récemment annoncé leur existence. Elles étaient jusqu’à présent uniquement disponibles sur Mac.

Disponibilité de Final Cut Pro sur iPad

Final Cut Pro pour iPad est une application de création vidéo pro qui offre toute la puissance Final Cut à portée de main. Enregistrez, éditez, finalisez et partagez dans une nouvelle interface tactile. Avec la fonction Multi-Touch, élaguez et déplacez des plans, naviguez dans la timeline magnétique et ajustez votre vidéo par simple toucher. Enregistrez avec la caméra pro intégrée et des commandes manuelles pour composer votre plan. Accélérez vos flux de travail à l’aide de puissants outils comme la molette et l’apprentissage machine Fast Cut, et peaufinez vos projets grâce à une bibliothèque offrant graphismes, effets et musique.

Final Cut Pro pour iPad est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Mais attention : il faut prendre un abonnement pour l’utiliser. Le prix est de 4,99€/mois ou 49€/an, tout en sachant qu’il y a un mois d’essai gratuit. Aussi, il faut au minimum un iPad avec la puce M1 et iPadOS 16.4 pour profiter de l’application.

Logic Pro aussi sur iPad

Logic Pro pour iPad est une application de création musicale professionnelle qui met la puissance de Logic à la portée de vos doigts. L’application propose une collection complète d’outils créatifs sophistiqués pour l’écriture de morceaux, la création de rythmes, l’édition et le mixage, dans une interface spécialement conçue pour l’iPad. Utilisez le Multi-Touch pour jouer de puissants instruments logiciels d’un simple toucher du doigt et interagir naturellement avec des commandes intuitives. Les outils de production créatifs comme Sample Alchemy et Beat Breaker facilitent la création rapide de rythmes et l’exploration de nouveaux territoires sonores, et la table de mixage vous permet de créer un mixage professionnel entièrement sur iPad.

À l’instar de Final Cut Pro, Logic Pro pour iPad est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store, mais il faut payer 4,99€/mois ou 49€/an, tout en sachant qu’il y a un mois offert. Il faut au minimum un iPad avec la puce A12 et iPadOS 16.4 pour l’utiliser.