La WWDC 2023 sera notamment l’occasion de découvrir quels seront les vainqueurs en ce qui concerne l’Apple Design Award. Apple a déjà dévoilé la liste des finalistes.

Apple indique que ces prix « reconnaissent et célèbrent l’art, l’artisanat, la créativité et l’expertise technique de la communauté des développeurs d’Apple ». C’est un moyen de récompenser les développeurs et cela a lieu chaque année. Pour l’édition 2023, les vainqueurs seront dévoilés le 6 juin à 3h30 du matin (heure française).

Voici donc la liste des applications finalistes :

Inclusion

Anne (par Alessandro Di Maio)

Universe — Website Builder (par Universe Exploration Company)

Passenger Assistance (par TRANSREPORT)

stitch. (par Lykke Studios)

Ancient Board Game Collection (par Klemens Strasser)

Finding Hannah (par Fein Games GmbH)

Plaisir et amusement

Duolingo (par Duolingo)

CREME (par The CREME Group)

Chantlings (par IORAMA)

Pocket Card Jockey: Ride On! (par GAME FREAK)

Knotwords (par Zach Gage et Jack Schlesinger)

Afterplace (par Evan Kice)

Interaction

Shuffles by Pinterest (par Pinterest)

Tide Guide: Charts & Tables (par Condor Digital)

Flighty (par Flighty)

Automatoys (par Idle Friday)

Railbound (par Afterburn)

Kimono Cats (par HumaNature Solutions)

Impact social

Duolingo (par Duolingo)

Sago Mini First Words (par Sago Mini)

Headspace (par Headspace)

Hindsight (par Team Hindsight)

Endling (par HandyGames)

Becarbonize (par Charles Games)

Visuels et graphiques

Any Distance (par Any Distance)

Gentler Streak Health Fitness (par Gentler Stories)

Riveo (par Forge and Form)

Diablo Immortal (par Blizzard)

Resident Evil Village (par Capcom)

Endling (par HandyGames)

Innovation