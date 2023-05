C’est sans doute l’indice le plus important qu’Apple présentera bien son casque de réalité mixte en ouverture de la WWDC 2023 : on vient en effet d’apprendre que plusieurs journalistes spécialisés dans le secteur AR/VR ont été invités pour la keynote, à l’instar de Ian Hamilton du site UploadVR ou bien encore de l’expert Norman Chan. Sachant que les journalistes de ces mêmes secteurs n’avaient pas eu leur petit carton d’invitation les années précédentes, il devient assez clair qu’Apple dévoilera bien quelque chose en lien avec la réalité mixte le 5 juin prochain. Autant dire que la hype n’a pas fini de monter…

here we go pic.twitter.com/8Ul6ZKzqia — Norman Chan (@nchan) May 23, 2023

Pour rappel, le casque Reality Pro devrait être composé de deux écrans micro-OLED 4K avec FoV 120°, de lentilles pancake, de 14 capteurs/caméras, et disposerait aussi des fonctions d‘eye-tracking, de face-tracking, d’hand-tracking et de leg-tracking (grâce à de l’IA et à deux caméras dirigées vers le bas du corps). Le prix de vente avoisinerait les 3000 dollars (et sans doute nettement plus en euros).