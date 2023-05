TrendForce n’y croit pas : selon la société d ‘analyse des marchés, le prix élevé, les difficultés de production et le focus sur les développeurs devraient drastiquement limiter le potentiel commercial du casque XR Reality Pro, qui devrait se situer en dessous des 100 000 ventes en 2023. Apple pourrait du reste limiter la production du Reality Pro à 300 000 unités au maximum, avant sans doute d’embrayer sur un second modèle un peu plus accessible.

Autant ne pas croire à un succès du casque est une chose, autant l’analyse de TrendForce semble ici faire l’impasse totale sur l’état de l’art du marché de la VR/AR. Car des casques XR très haut de gamme à destination des professionnels, cela existe déjà : le fabricant Varjo propose ainsi des appareils avec des caractéristiques proches (mais en fait en deçà) de celles du Reality Pro (si l’on se fie aux rumeurs), des casques XR dont les tarifs sont plus de deux fois supérieurs aux 3000 dollars supposés du Reality Pro !

Le Varjo XR-3 coûte ainsi 6495 euros, et n’est pas considéré comme un flop ; Varjo aurait ainsi écoulé plusieurs dizaines de milliers de ses casques XR/VR hors de prix. Estimer qu’Apple ne fera pas mieux avec un Reality Pro aux specs nettement supérieures, coûtant deux fois moins cher, et disposant d’un écosystème forcément à des encablures au dessus de celui de Varjo, cela va bien au delà d’un point de vue sceptique « raisonnable ».

Malheureusement, il en va souvent ainsi dès que l’on aborde le sujet de la VR, avec des analystes qui semblent complètement invisibiliser l’état du marché VR actuel, comme s’il suffisait de se caler sur l’opinion commune (« ça sert à rien ») pour se faire une véritable idée de la réalité de ce secteur. Quoi que puisse en penser Robert autour de la machine à café, ou John de TendForce, des dizaines de millions de casques VR ont été vendus en 3 ans, dont des centaines de milliers d’appareils avec un prix de vente 10 à 40 fois supérieur à celui d’un Meta Quest 2. Penser qu’Apple ne saura même pas se positionner sur ce segment premium (avec des produits moins chers et technologiquement supérieurs), c’est un sacré pari… qui nous semble pour le coup totalement déconnecté du réel.

Pour rappel, les estimations de ventes concernant le casque Reality Pro sont passées de 7 million d’unités à 3 millions, puis à 1,5 millions (Kuo), puis encore à 900 000 unités, avant de s’échouer dans la zone du demi-million. TrendForce table désormais sur moins de 100 000 unités et l’on attend plus que le premier analyste à la recherche de buzz qui tablera sur une centaine de casques vendus tout au plus. Cela commence à rapeller énormément, farouchement même, les prévisions catastrophistes que l’on avait pu lire lors du lancement de l’Apple Watch. On connait la suite…