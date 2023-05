Apple a mis en ligne « La salle d’attente », une nouvelle publicité qui se concentre sur l’application Santé d’iOS et notamment sur la confidentialité des données. La réclame est sur le ton de l’humour.

La publicité regroupe plusieurs personnes dans une salle d’attente. Une voix off se met alors à lister les différents problèmes de santé de chaque personne. « L’homme qui ne s’est pas brossé les dents depuis vendredi vient d’entrer », peut-on entendre. Il y a aussi une certaine Valérie « qui n’a fait que 347 pas aujourd’hui ». D’autres cas sont dévoilés, comme le fait qu’un certain Kevin a des gaz.

« Comment on peut savoir tout ça ? », demande une personne dans la salle d’attente. « Vos données de santé en disent beaucoup sur vous », répond la voix off. Elle veut ensuite lister les problèmes de santé d’une jeune femme, mais loupé, elle a un iPhone et utilise l’application Santé d’Apple. « Hé attendez, c’est quoi dans votre main ? Non, non, arrêtez ! », indique la voix off au moment où la jeune femme ouvre l’application Santé sur son iPhone.

La publicité se termine avec le slogan « Vos données de santé sont personnelles. L’app Santé vous aide à les garder privées ». Apple propose aussi un livre blanc sur son site en lien avec la publicité pour dévoiler quelques éléments de confidentialité avec son application Santé.

La publicité française dure 30 secondes. Il existe aussi une version trois fois plus longue en anglais, la voici :