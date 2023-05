Les publicités Apple sont presqu’une institution. De « Think Different » à la campagne « Get a Mac » en passant par les ombres chinoises des premières campagnes d’affichage pour l’iPod, les agences travaillant pour Apple ont souvent trouvé le ton juste tout en restant au plus prêt de l’image de marque de la société. The One Club for Creativity, « l’un des programmes de trophées publicitaires les plus importants et les plus prestigieux au monde », a tenu son événement annuel la semaine dernière, et c’est peu dire que les publicités d’Apple on trusté les awards. Le prix le plus prestigieux, le Best of Show, a été attribué au spot « The Greatest » accès sur l’accessibilité et 8 autres pubs ont remporté un prix. Au total, une cinquantaine de publicités ou campagnes Apple ont été cités durant la cérémonie. Un plébiscite !

Les autres spots d’Apple à repartir avec un trophée sont :

“Share the Joy” (AirPods)

Rihanna’s “Stay – Performed by NFL fans”

Ted Lasso/Jason Sudeikis dans “Public Displays of Encouragement”

“Call Me with Timothée Chalet”

“Escape From The Office”

“R.I.P Leon”