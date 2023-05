Platonic, la série de comédie avec Rose Byrne et Seth Rogen en vedettes, fait ses débuts sur Apple TV+. La série suit un duo platonique d’anciens meilleurs amis approchant de la quarantaine (Seth Rogen et Rose Byrne), des amis qui se reconnectent après une longue séparation. Leur amitié devient vite dévorante et déstabilise leur quotidien, au point que l’on finit par se demander si cette relation restera vraiment… platonique. Outre Seth Rogen et Rose Byrne (que l’on a déjà vu dans l’excellente série Apple TV+ Physical), la distribution de la série comprend Luke Macfarlane, Tre Hale, Andrew Lopez et Carla Gallo.

La série Platonic récolte pour l’instant de très bons avis et critiques aux Etats-Unis, et pourrait bien être la prochaine sensation « feel good » de la plateforme après le phénomène Ted Lasso. Les trois premiers épisodes de Platonic sont immédiatement disponibles dans Apple TV+ et les épisodes suivants (jusqu’à 10) seront diffusés chaque mercredi (désormais l’autre jour de sortie avec le vendredi).