C’était l’une des grosses annonces du PlayStation Showcase diffué dans la soirée de mercredi : le studio Bungie (désormais propriété de Sony) a annoncé le lancement prochain de Marathon, un FPS au design soigné qui s’annonce comme la suite spirituelle du jeu éponyme sorti en 1994 sur ordinateur Macintosh (et déjà développé par Bungie) ! Que restera t-il vraiment du jeu d’origine sur PS5, Xbox Series et PC ? A priori pas grand chose puisque l’on passe d’un FPS jouable en solo (dans de petits couloirs) à un titre multijoueurs (PvP et arènes ouvertes). Inutile de préciser que la direction artistique et le niveau de réalisation va aussi franchir un sacré gap : 29 ans se sont tout de même écoulés depuis Marathon premier du nom.

Marathon n’a pas encore de date de sortie, et pour tout dire, tout ce que l’on a vu du jeu n’était qu’un trailer en CGI (comme la plupart des annonces de ce PlayStation Showcase). Quant à espérer une version Mac, il ne faut pas trop rêver…