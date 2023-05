Apple TV+ a mis en ligne la première bande-annonce pour Hijack, sa prochaine série avec Idris Elba dans le rôle principal. Elle sortira le 28 juin prochain sur la plateforme de streaming.

Raconté en temps réel, Hijack est un thriller tendu qui suit le voyage d’un avion détourné alors qu’il se rend à Londres en sept heures de vol et que les autorités au sol se démènent pour trouver des réponses. Idris Elba jouera le rôle de Sam Nelson, un négociateur accompli dans le monde des affaires qui doit intervenir et utiliser toute sa ruse pour tenter de sauver la vie des passagers — mais sa stratégie à haut risque pourrait le mener à sa perte. Archie Panjabi jouera le rôle de Zahra Gahfoor, une agente antiterroriste qui se trouve au sol lorsque l’avion est détourné et qui participe à l’enquête.

Outre Idris Elba (qui est également producteur exécutif) et Archie Panjabi, la série met en scène Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimée Kelly, Mohamed Elsandel et Ben Miles.

Hijack débutera donc le 28 juin sur Apple TV+. IL y aura deux épisodes disponibles à cette date. La saison en comprendra sept au total, avec un nouvel épisode chaque mercredi.