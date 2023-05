Entre arlésienne et projet Titanesque , l‘Apple Car n’en finit plus de susciter les interrogations les plus diverses : quels fournisseurs ou partenaires sont dans le boucle de la future supply chain du véhicule ? Apple travaille t-il sur un véhicule autonome, une VE « classique » mais blindée de technologies ou bien encore sur des équipements pour l’habitacle ? Où se trouvent les laboratoires « secrets » qui planchent sur l’ex projet Titan ?

Concernant cette dernière interrogation, on dispose peut-être de quelques éléments de réponse. Des « fuites » indiquent depuis quelques années qu’Apple disposerait d’un labo « Apple Car » en Californie, mais les rumeurs les plus récentes pointent surtout une unité de recherche à Cork (Irlande) ainsi qu’un gros labo de recherche situé à Berlin. Si l’on en croit une enquête du site MacPrime, Apple monterait aussi un labo à Zurich (Suisse), le Zurich Vision Lab. La firme de Cupertino aurait embauché des spécialistes de l’apprentissage automatique (IA), de la vision assistée par ordinateur et même des ingénieurs système en conduite autonome ! Voilà encore du grain à moudre et des espoirs relancés pour tous ceux qui rêvent de voir Apple présenter un jour une Apple Car aux lignes futuristes…