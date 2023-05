Le Reality Pro, premier casque XR d’Apple, sera très probablement dévoilé durant la conférence d’ouverture de la WWDC 2023, dans 10 jours donc. Objet de fantasmes pour les uns, de scepticisme pour d’autres, sujet de discussions interminables concernant son utilité réelle, le Reality Pro fera au moins l’unanimité sur ses specs, attendues pour être dans le très haut du panier : écrans micro OLED 4K (voire 4,5 K) avec FoV de 120°, deux processeurs (un pour les capteurs, un puissant pour l’affichage équivalent à un M2), une batterie externe (2 heures de capacité), 14 capteurs (qui permettront le passthrough AR, l’eye tracking, le hand tracking, le face tracking et le leg tracking), et pour couronner le tout un design bien sûr léché et un poids contenu (entre 300 et 400 grammes).

Le système d’exploitation du bidule, xrOS, proposerait une interface adaptée et une grande masse d’apps préinstallées :

Livres

Calendrier

Camera

Contacts

FaceTime

Fitness (arriverait un peu plus tard après la conf)

Files

Freeform

GarageBand

Home

iMovie

Keynote

Mail

Apple Plans

Messaging

Notes

Pages

Photos

Reminders

Apple Music

Apple News

Numbers

Safari

Stocks

Apple TV et Apple TV+

Quant au prix, il avoisinerait les 3000 dollars. Allez, le « reveal » est vraiment pour bientôt : 10…9….