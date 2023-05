Apple TV+ fait feu de tout bois, et hormis quelques petits ratés, les nouveautés sont presque toujours d’excellentes qualité. Il en va ainsi de la nouvelle série de comédie Platonic avec Seth Rogen et Rose Byrne en vedettes, et bien entendu de Planète Préhistorique 2, qui s’avère encore plus bluffant que la première saison (les effets spéciaux sont vraiment spectaculaires). Le 5ème et dernier épisode de ce super programme est d’ailleurs disponible aujourd’hui. Malgré cette avalanche de belles nouveautés, devinez qui continue de dominer Apple TV+ en terme de popularité ? Ted Lasso pardi !

Nielsen a fait son petit décompte régulier du temps de visionnages des séries et films des différentes plateformes, et sur la semaine du 24 au 30 avril, Ted Lasso a été le 8ème programme le plus regardé aux Etats-Unis, cumulant près de 800 millions de minutes de visionnage (795 millions exactement) ! On notera que sur la même semaine, le top 5 des programmes les plus regardés est entièrement composé de séries Netflix, ce qui signifie, et ce n’est pas une nouveauté, qu’Apple TV+ fait mieux qu’Amazon Prime Video ou Disney Plus. Malheureusement, il n’y aura pas de saison 3 pour Ted Lasso, ce qui signifie qu’Apple TV+ va devoir se dénicher un nouveau « banger » pour figurer encore dans les charts.