On savait déjà que lors du Q1 2023, les ventes d’iPhone avaient été particulièrement solides en Asie du sud-est (Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam), et Counterpoint nous permet désormais d’en savoir un plus sur la situation spécifique d’Apple au Vietnam, un pays qui connait depuis quelques années une croissance rapide de sa classe moyenne. Et donc, sur les 5 principaux vendeurs de smartphones au Vietnam, Apple est le seul à à enregistrer une croissance de ses ventes, de +12% exactement. Du côté de la concurrence, c’est la « dégringolada », avec une chute des ventes de 14% pour Oppo, de 32% pour Samsung, de 46% pour Xiaomi, de 52% pour vivo, et de 21% pour realme !

Dans ce contexte de crise du secteur (-30% sur le Q1), Apple fait donc une excellente affaire et passe même de la cinquième à la troisième place du marché vietnamien (avec 16,8% de Pdm), juste derrière Oppo (17,6%). A ce rythme, la firme de Cupertino pourrait bientôt glaner la seconde place du marché mobile Vietnamien, ce qui aurait été proprement impensable il y a seulement 3 ans !