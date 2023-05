Eric Hoffman, VP d’Apple responsable de la gestion du développement commercial d’Apple Pay et de Tap to Pay, a quitté l’entreprise après un mandat de huit ans. Ce départ s’ajoute à la longue liste des cadres d’Apple qui ont récemment quitté l’entreprise. Hoffman avait rejoint Apple en 2014 avec pour mission de développer puis d’étendre le service de paiement Apple Pay. Son rôle consistait plus précisément à superviser les nombreux partenariats avec les banques, les commerçants ainsi que les sociétés FinTech. Eric Hoffman a aussi joué un rôle clé dans le développement commercial de Tap to Pay, une fonction qui permet aux commerçants d’accepter les paiements sans contact sans nécessiter d’équipements supplémentaires.

Pour l’instant, on ne connait toujours pas la prochaine destination d’Hoffman. Pour rappel, pas moins de 4 hauts cadres d’Apple ont quitté la société en à peine deux mois. Outre Hoffman, on note les départs de Pete Disstad, directeur principal de la vidéo, des sports et d’Apple TV +, du vice-président des services Peter Stern et du directeur des ventes Doug Beck.