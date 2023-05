Apple dévoilera le Reality Pro, son premier casque XR, le 5 juin prochain, une annonce qui précèdera de quelques mois la présentation du Meta Quest 3, le casque XR de l’actuel leader du marché de la VR/AR, Meta. Alors même que l’on sait déjà que les deux produits seront disposés aux deux extrémités tarifaires et que les specs du Reality Pro devraient enfoncer dans les grandes largeurs celles du Meta Quest 3, des indiscrétions de Mark Gurman, le journaliste tech pour Bloomberg, laissent entendre que les deux appareils auront au moins deux caractéristiques en commun, au delà du simple fait d’être des casques XR.

Gurman a en effet pu essayer une version avancée du Meta Quest 3, et peut ainsi confirmer que ce dernier sera beaucoup plus fin et léger que son prédécesseur, ce qui est aussi une caractéristique supposée du Reality Pro : « L’appareil, nom de code Eureka, parait beaucoup plus léger et fin que le Quest 2 de 2020 » assure ainsi Gurman. La finesse du Quest 3 serait principalement due à l’emploi de lentilles Pancake, des types d’optiques annoncés aussi sur le Reality Pro !

L’autre point en commun concernerait la fonction passthrough, qui permet de voir l’environnement autour de soi et d’afficher les éléments en AR : « La face avant de l’appareil est nouvelle. Au lieu d’une façade grise d’apparence fade, cette dernière comporte sur le devant trois zones de capteurs verticales en forme de pilule. Les « pilules » gauche et droite comprennent chacune une caméra vidéo couleur pass-through ainsi qu’une caméra standard. Cela signifie qu’il y aura deux caméras couleur contre seulement une caméra en noir et blanc sur le Quest 2. La pilule du milieu comprend un capteur de profondeur, une première pour un Quest […] » Ces caractéristiques plutôt haut de gamme (et étonnantes pour un appareil annoncé à 500 dollars) sont à priori très proches de celles du Reality Pro. Le capteur de profondeur du Meta Quest 3 pourrait bien être un LiDAR, un type de capteur qui serait là encore « prévu » sur le casque d’Apple.

Le journaliste ne formule aucun commentaire particulier concernant l’affichage à l’intérieur du casque (en mode VR), ce qui laisse entendre que l’appareil ne devrait pas gagner beaucoup en finesse de rendu. C’est surtout sur ce point là que le Reality Pro devrait largement se démarquer du Meta Quest 3, grâce à deux écrans micro OLED 4K, mais aussi grâce à ses deux processeurs M2 intégrés qui permettront sans peine d’afficher de la VR à cette définition (bien aidés par la fonction de rendu Fovéal). Ne parlons même pas des services, qui auraient pourtant dû être le point fort du Meta Quest, et qui se limitent au Meta Store et au Métavers Horizon World dont personne ne veut. Le Reality Pro devrait de son côté embarquer un écosystème complet dès son lancement.