« Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas » dit l’adage américain… mais ce n’est pas toujours vrai. Ainsi, notre confrère Chance Miller du site 9to5Mac rapporte l’étrange parcours de son iPad Pro personnel après que ce dernier ait été oublié dans l’hôtel Circa Resort and Casino. A peine le journaliste s’était-il rendu compte (trop tard) qu’il avait oublié son iPad que le personnel de l’hôtel a été contacté. Mais voilà, plus d’iPad Pro nulle part. L’iPad est alors déclaré perdu via l’app Localiser, et Miller a la bonne idée de laisser les notifications activées, au cas où…

Trois mois se passent, et Chance Miller reçoit une notification lui indiquant qu’un individu tente d’activer l’appareil… à Oklahoma City. Miller affine sa recherche et se rend compte que la tablette est désormais dans la boutique BuyBack Solutions. Contactée, la boutique répond qu’elle a reçu l’iPad Pro directement de l’hôtel de Las Vegas, ce dernier étant un partenaire commercial de la boutique. Malheureusement, lorsque Miller appelle les gérants du magasin, l’iPad est déjà reparti dans d’autres mains. Après encore un mois d’attente, nouvelle notification de localisation, qui indique cette fois que l’iPad Pro est à Hong Kong. L’iPad est pourtant bloqué, mais notre infortuné journaliste postule que les malandrins vont récupérer les composants, qui pourront ainsi être revendus sur un quelconque marché noir local.