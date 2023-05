C’est acquis pour beaucoup : le casque XR Reality Pro sera uniquement destiné aux « pros » comme son nom l’indique, aux développeurs et aux créateurs de contenus qui devront aller vite pour fournir le casque en applications compatibles d’ici la fin de l’année (période supposée du lancement). Et ppourtant, plusieurs indices donnent un tableau un peu plus contrasté des évènements à venir. Ainsi, le 18 avril dernier, Bloomberg publie un long article dans lequel sont passés en revus les différents contenus qu’Apple a prévu pour le casque.

Et au milieu des services (Fitness+, Apple Tv+, FaceTime, etc.) il y a les jeux nous affirme alors Bloomberg, des jeux portés même par plusieurs grands noms de l’industrie. Après tout, il ne faudrait pas oublier que le Reality Pro sera équipé de deux processeurs Apple Silicon, dont un basé sur l’architecture du M2 avec une partie graphique encore plus puissante. L’appareil pourrait ainsi disposer de 4 à 5 tflops de capacité d’affichage, sans compter la fonction de rendu fovéal qui permet d’afficher précisément et avec un maximum de détails la seule zone de l’écran effectivement regardée par l’utilisateur (merci l’eye tracking).

Le Reality Pro disposera donc de ressources d’affichages inédites pour un casque autonome, des ressources qui pourraient bien être mises à profit pour le développement de jeux VR AA voire AAA. On voit mal aussi Apple se passer d’un des vecteurs d’achats les plus importants d’un casque VR actuel (le casque Meta Quest 2 s’est bien vendu grâce à ses jeux, pas grâce au multivers pété de Meta), sachant en plus qu’Apple propose un service par abonnement, Apple Arcade, auquel il serait très facile de rajouter une section VR.

Et puis encore, il y a ces rumeurs totalement folles : Bloomberg encore affirmait il y a quelques jours à peine qu’Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) trainait quelque part dans le campus de l’Apple Park. Pour rajouter à la hype, il faut savoir qu’au moment où le concepteur japonais se trouvait supposément dans les locaux d’Apple, une partie de l’Apple Park était bouclée pour des raisons de tournage (le tournage des vidéos de la WWDC bien sûr). Allez, on y croit !