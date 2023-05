C’est VRAIMENT le moment d’en profiter, car une telle promo ne se représentera peut-être plus jamais : Amazon propose l’iPhone 14 Pro Max au prix absolument canon de 1229 euros au lieu du tarif habituel de 1479 euros. C’est une ristourne plus que conséquente (-17%) pour le modèle d’iPhone actuellement le plus haut de gamme. Et si vous le commandez dès maintenant, la livraison sera assurée dès le 2 juin prochain (vendredi donc…). A noter que si le modèle 128 Go bénéfice de la remise la plus forte (-17% donc), toutes les autres capacités (256 Go, 512 go et 1 To) bénéficient elles aussi de remises intéressantes (-6% à -14%).

Pour rappel, l’iPhone 14 Pro Max est équipé d’un écran Super Retina OLED de 6,7 pouces, d’un boitier à la norme IP68 (résistance courte à l’immersion jusqu’à 6 mètres), d’un processeur Bionic A16 (6 cœurs de CPU, 5 cœurs de GPU, 10 cœurs Neural Engine), d’un bloc photo à 4 capteurs (capteur principal 48 megapixels + 3 capteurs 12 mégapixels) et d’une batterie qui tient facile 2 jours en utilisation constante. Bref, un superbe appareil mobile, proposé désormais à un tarif un peu moins salé…