Ce 29 mai 2023 marque le Memorial Day, à savoir un jour de congé aux États-Unis, célébré chaque année le dernier lundi du mois de mai. Il rend hommage aux membres des Forces armées des États-Unis morts au combat, toutes guerres confondues. Tim Cook a publié un tweet pour cette journée.

Dans son tweet qui s’accompagne de l’Emoji avec le drapeau des États-Unis, Tim Cook indique :

On Memorial Day, I’m reminded of the words of Robert F. Kennedy. “It is from numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped.” Today we remember the heroes who made the ultimate sacrifice to shape the world we inhabit. 🇺🇸

— Tim Cook (@tim_cook) May 29, 2023