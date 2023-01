Ce 16 janvier 2023 marque le Martin Luther King Day. Il s’agit d’un jour férié aux États-Unis qui a lieu le troisième lundi du mois de janvier. Et comme chaque année, Apple décide de rendre hommage au célèbre pasteur.

Apple a modifié la page d’accueil de son site américain avec une photo de Martin Luther King Jr, qui s’accompagne d’une citation. « L’heure n’est pas à l’apathie ou à la complaisance. L’heure est à l’action vigoureuse et positive », peut-on lire. Apple ajoute : « Aujourd’hui et chaque jour, nous honorons sa vie et son héritage de service ».

La société propose de lire gratuitement le livre Stride Toward Freedom. Le récit historique a été publié en 1958 par Martin Luther King sur le boycott des bus de Montgomery en 1955 et 1956. Le livre décrit les conditions des Afro-Américains vivant en Alabama à l’époque et fait la chronique des événements, de la planification et des réflexions des participants sur le boycott et ses conséquences.

Pour rappel, Martin Luther King Jr. a été assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. Outre plusieurs marches pour les droits civiques des noirs-américains et le boycott des bus de Montgomery (les Afro-Américains étaient obligés de s’assoir à l’arrière), Martin Luther King est surtout connu du grand public pour son célèbre discours de 1963, « I have a dream… », qui deviendra le symbole de la lutte civique et anti-raciste aux États-Unis.