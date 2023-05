Si les analystes se perdent en conjectures concernant le succès ou l’échec à venir du Reality Pro, premier casque XR d’Apple et premier gros pari sur l’avenir de Tim Cook, il n’en va pas de même du côté des investisseurs financiers, qui semblent de plus en plus considérer AAPL comme une action refuge. C’est le cas du Canada Pension Plan Investment Board, le plus grand fond de pension canadien, qui a augmenté ses positions sur AAPL de 50% durant le premier trimestre 2023, ce qui correspond à l’achat de 255 943 actions Apple sur le Q1. Au total, le Canada Pension Plan Investment Board détient désormais 760 518 actions AAPL.

Dans le même temps, le même fond s’est délesté de 53% de ses actions Tesla et d’un gros groupe d’actions du secteur de l’EV en général. Etrange de constater que dans un contexte de gave crise climatique, de gros fonds financiers préfèrent miser sur des appareils électroniques que sur des véhicules électriques destinés à remplacer les voitures thermiques à terme, même si le Canada Pension Plan Investment Board est loin de représenter la tendance générale du marché (l’action Tesla a progressé plus vite que l’action Apple sur le Q1). Une chose est sûre, le Reality Pro ne fait pas peur, sans doute parce que les investisseurs restent persuadés que le règne de l’iPhone n’est pas près de s’éteindre…