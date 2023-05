Le Reality Pro deviendra réalité dans 6 jours à peine, et les analystes ne cessent depuis quelques jours de fantasmer sur les atouts du casque XR d’Apple en appuyant principalement sur ses spécifications techniques, il est vrai très haut de gamme. Pourtant, aussi bon soit-il, un hardware ne suffit jamais à lui seul à susciter l’engouement du plus grand nombre. Un casque XR blindé de composants de pointe est voué à l’échec si le logiciel ne suit pas; mais heureusement s’agissant du Reality Pro, Apple a considérablement musclé ses services depuis quelques années.

Il est certes de bon ton de considérer que l’écosystème d’un Meta Quest 2 sera dur à égaler, mais de quoi parle t-on exactement ? : des centaines de jeux VR disponibles sur le Meta Store et du métavers Horizon Worlds ? Cela fait peu en somme, si peu à vrai dire que le Meta Quest 2 n’est vu au mieux que comme une machine VR dédiée au jeu vidéo. Du côté du Reality Pro, tout semble indiquer au contraire qu’Apple va faire feu de tout bois, et il n’est pas difficile d’imaginer à quoi pourraient ressembler les services « pommés » adaptés au casque :

Apple Music XR : Apple organise déjà des concerts avec des stars pop prestigieuses, et il serait sans doute très simple de rajouter des caméras VR aux endroits bien placés afin de transformer n’importe quel show live en un show VR. L’affichage 4K rendrait enfin ce type de spectacle vraiment « regardable » tandis que les capacités de calcul du Reality Pro permettraient l’affichage d’avatars-spectateurs beaucoup plus réalistes. Les concerts live en VR existent déjà sur le Meta Quest, mais force est de reconnaitre que le résultat est aujourd’hui franchement décevant et nettement moins agréable que le simple visionnage d’un concert sur l’écran de sa télé.

Apple TV+ XR : Il se murmure que l’app Apple TV et le service par abonnement Apple TV+ seront compatibles avec le Reality Pro. En fait, les bruits courent que John Favreau, à la baguette du fantastique docu-fiction Planète Préhistorique, adapterait un ou plusieurs épisodes de la série pour le visionnage VR ! Imaginez-vous au milieu des dinosaures du jurassique ! Outre la production probable de contenus en VR, le lecteur vidéo d’Apple TV serait aussi repensé sous la forme d’une salle VR privée dans laquelle on pourrait inviter ses amis. Ce type de lecteur VR existe déjà sur plusieurs plateformes (Meta Quest, Pico, HTC Vive), mais là encore, les limitations actuelles de l’affichage en VR (dalles 2K, souvent de technologie LCD) font que la comparaison reste cruelle avec un programme affiché sur un écran 4K « non VR ». Avec ses dalles micro OLED 4K (par œil), le Reality Pro permettrait de franchir un vrai cap, et en utilisation autonome qui plus est.

Apple Fitness + XR : imaginez là encore, votre coach perso qui se tiendrait « réellement » devant vous, dans votre salon ! Les rumeurs indiquent qu’Apple aurait de grandes ambitions pour l’adaptation VR de son service de sport/fitness, avec cette fois un affichage en AR en plus de la VR. Sera t-il possible de s’entrainer dans l’environnement VR de son choix (plage, forêt, etc.) ? C’est ce que proposent déjà les apps Fitness existantes, et l’on voit mal Apple ne pas se mettre au moins au niveau, avec là encore l’atout de l’affichage 4K et sans doute aussi de la synchronisation avec l’Apple Watch. Fitness + « XR » arriverait cependant un peu en retard et aurait droit à sa conférence dédiée quelques semaines/mois après la présentation du Reality Pro.

Affichage Mac XR : le Reality Pro permettra de travailler en AR, avec bien sûr la possibilité de paramétrer à sa guise son environnement de travail (dimensions et nombre de moniteurs par exemple). Apple proposera t-il un clavier adapté à ce poste de travail dématérialisé ? Sachant le goût d’Apple pour les accessoires, c’est bien possible… L’autre inconnue concerne l’interface, qui pourrait logiquement s’enrichir de certaines fonctions spécifiques en affichage AR/VR. Apple adaptera t-il aussi en XR les poids lourds de ses suites bureautiques et créatives (Pages, FCP, Logic, Numbers, etc.) ? Nous verrons bien le 5 juin…

Messages XR : ce sera sans doute l’un des gros points de la présentation du Reality Pro, l’objectif étant de démontrer que le casque n’enferme pas dans une « bulle XR ». Nos avatars-Memojis auront enfin des bras et probablement aussi des jambes, et l’on peut sans doute compter sur la puissance de calcul du Reality Pro pour bénéficier d’un rendu plus proche d’un animé Pixar que des pauvres avatars tout moches du Quest 2. Il sera possible évidemment de communiquer de l’intérieur du casque XR avec une personne « IRL » disposant d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac.

Plans XR : visiter Londres en VR, ça vous tente ? Ce sera sans doute possible avec la version de Plans affichée en VR, qui s’appuiera sur les données de la fonction Look Around. En AR, on aura probablement droit à de la navigation géolocalisée, mais tant que les lunettes AR ultra fines ne seront pas une réalité, ce type de fonction tiendra plus du gadget.

Apple Arcade XR : une section jeux VR/AR dans Apple Arcade, c’est presque une certitude. Les indices s’accumulent en ce sens, et Apple pourrait même bénéficier du soutien de gros studios. Le Reality Pro sera à priori le plus puissant des casques autonomes (4-5 tflops), et il serait donc fort dommage qu’Apple n’en profite pas pour enrichir son catalogue Apple Arcade avec de gros jeux VR.