Mélange de RPG et de jeu de catch à la sauce rétro-pixel, WrestleQuest s’annonce comme un petit bonbon indé bien appétissant. Développé par le studio Mega Cat Studios, WrestleQuest permet de suivre la carrière d’un catcheur, le tout dans une ambiance assez délirante et très « heighties », les combats étant ponctués de coups spéciaux totalement « WTF! ».. La direction artistique, très « gros pixels qui tâchent » est véritablement maitrisée, de nombreux catcheurs peuvent être débloqués (tous plus délirants les uns que les autres), et l’on note aussi un brin de séquences action-aventure avec sans doute une petite touche de narration. Bref, tout cela s’annonce fort sympathique, mais une fois de plus, il faudra disposer d’un compte Netflix pour en profiter puisque le jeu atterrira dans le catalogue gaming mobile de la marque au N rouge.

WrestleQuest sera donc disponible le 8 août prochain sur Nintendo Switch, PS4:PS5, Xbox One/Xbox Series, Steam et donc sur Android/iOS via Netflix.